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Keles’te yoğun sis

İHA

Bursa'nın Keles ilçesinde sağanak yağışın ardından yoğun sis etkisini artırdı.

Keles’te yoğun sis

Bursa’nın Keles ilçesinde sağanak yağışın ardından yoğun sis etkisini artırdı.
Keles’te sis ulaşımı aksatıyor. KelesBursa kara yolunda etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi azaldı. Gököz, Baraklı, Çaybaşı mahallerinde ve Nilüfer barajı civarında sis sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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