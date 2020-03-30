Keles’te yoğun sis

Bursa’nın Keles ilçesinde sağanak yağışın ardından yoğun sis etkisini artırdı.
Keles’te sis ulaşımı aksatıyor. KelesBursa kara yolunda etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi azaldı. Gököz, Baraklı, Çaybaşı mahallerinde ve Nilüfer barajı civarında sis sürücülere zor anlar yaşatıyor.
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