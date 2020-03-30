Bursa Valiliği'nden yeni koronavirüs tedbirleri



Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA Valiliği koronavirüs salgını nedeniyle yeni önlemler aldı.

Bursa Valiliği koronavirüs salgınına karşı bir dizi yeni tedbirler aldı. Alınan kararda kamu kurumlarında çalışan personelin kamu etiğini zedelemeyecek şekilde temizlenebilmesi, daha kolay ve rahat elbiselerle çalışabilmelerine olanak sağlayacak serbest kıyafet uygulaması getirildi. Ayrıca koronavirüsle mücadele sonlanana kadar vatandaşların sahil bantları, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetleri yapmaları yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun, 30.03.2020 tarih ve 20 sayılı kararı ile;

Kamu kurumlarında hizmetleri yürüten personeller/yöneticiler (işçiler dahil) kişisel tercihleri gereği temizlenebilmesi daha kolay ve rahat elbiseler ile kamu etiğini zedelemeyecek ve 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik' hükümleri çerçevesinde kalacak şekilde ikinci bir karara kadar hizmetleri, anılan serbest kıyafetler ile ifa edebilmelerine,

28.03.2020 tarih 17 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararında "Bu nedenlerle 28-29.03.2020 tarihleri başta olmak üzere virüsle mücadele sonuçlanıncaya kadar hafta sonlarında, il/ilçelerimizde vatandaşlarımızın sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetleri yapmaları yasaklanacaktır. İl ve ilçelerin durumuna göre bu tedbirler hafta içi günlerine de yaygınlaştırılabilecektir" denildi.

Alınan karara ek olarak sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik faaliyetlerinin hafta içi günlerde de yasaklanmasına, kararın ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına ve tüm kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, kararlara uymayanlar hakkında gerekli idari işlemler ve/veya adli işlemlerin yapılmasına karar verildiği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Bursa Mehmet İNAN

2020-03-30 19:09:47



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