Bursa’da ürküten kalabalık Bankaların mesai saatleri uzun kuyruklar oluşturuyor

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Korona virüs tedbirleri kapsamında bankaların mesai saatleri 12.00 ilâ 17.00 arasına alınırken, vatandaşlar banka önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bankaların önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Yetkililer kimsenin evden çıkmamasını isterken, bankalar ise korona virüs tedbirleri kapsamında 12.00 ile 17.00 arasında çalışmaya başladı. Ancak vatandaşların işlem için bankalara akın etmesi sonucu yığılmalar meydana geldi. Banka önlerinde polis ekipleri gereken tedbiri alırken, vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymaları için sürekli ikaz edildi. Ancak bankalar önündeki kalabalık herkesi tedirgin ederken, kimsenin korona virüsünü umursamadığı görüldü. Polis ve zabıta araçlarla sık sık anonslar yaparak mecbur kalmadıkça kimsenin dışarıya çıkmamalarını istedi. Dışarı çıkan vatandaşların ise 1 metre mesafe kuralına uyması isteniyor. Bankalar tedbir amacıyla çalışma saatlerini değiştirirken, birçok banka artık 12.00’de hizmet vermeye başladı. Fakat bankalar önünde uzun kuyruklar oluşmaya devam ediyor.

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