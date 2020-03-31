On Numara sonucu 1 kişiyi mutlu etti

Altın fiyatları ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da kontrolden çıkan tır yol kenarındaki bariyerlere ok gibi saplandı.

Alınan bilgiye göre, kaza Bursa Ankara kara yolu Mezitler Bölgesi Kınık mevkinde meydan geldi. İnegöl'den Eskişehir istikametinde doğru seyir halinde olan tır sürücüsü yağmur sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan tır, bariyerlere çarptı ardından metrelerce sürüklendi. Kazada facianın eşiğinden dönülürken sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kaza sebebiyle araçta maddi hasar meydana geldi.

Tır olay yerine gelen çekici yardımıyla saplandığı yerden kurtarılarak otoparka çekilirken, kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.