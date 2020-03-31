Bursa'da kaçak üretilen 20 bin maske ele geçirildi

Altın fiyatları ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA´nın İnegöl ilçesinde, kaçak tıbbi maske üretimi yapan iş yerine düzenlenen baskında, piyasaya sürülmeye hazır 20 bin maske ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Yeniceköy bölgesinde bir iş yerinde kaçak maske atölyesi kurulduğu yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, sabah saatlerinde iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, satışa hazır halde paketlenmiş 20 bin adet tıbbi maske ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ruhsatsız olarak maske üretimi yapıldığı tespit edilen iş yeri mühürlenirken, maske üretimi yapan A.B. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-03-31 11:47:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.