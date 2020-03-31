Kaçak maske üretimi yapan işyeri mühürlendi Osmangazi’den kaçak maske operasyonu

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hüdavendigâr Mahallesi’nde kaçak olarak tıbbî maske üretimi yapan bir işyerine operasyon düzenledi. Yüzlerce maske ele geçirilirken, işyeri mühürlendi.

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ilçede yayılmasına engel olmak maksadıyla çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, bu hastalığı fırsata çevirmek isteyenlere de göz açtırmıyor. Hüdavendigâr Mahallesi’nde bir depoda kaçak olarak tıbbî maske üretimi yapıldığı ihbarını alan Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adrese baskın düzenledi. Halk sağlığını tehdit eden maskelerin üretimini durduran ekipler, iş yerini mühürledi. Üretilen yüzlerce maske imhâ edildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yaptığı açıklamada, “İlçemizdeki, vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına, üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getiriyoruz. İlçemizin dört bir yanını dezenfekte ediyoruz. Maalesef bu durumu fırsata çevirmek isteyenler de çıkıyor. Bu salgın döneminde en önemli materyallerden biri de koruyucu maskeler. Bunu fırsat bilen bazı kişiler kaçak yollarla tıbbî maske üretimi yapmak istiyorlar. Bu durumu haksız kazanca çevirmek isteyen fırsatçılara asla izin vermeyiz. Vatandaşlarımızdan da çevrelerinde kaçak olarak üretim yapıldığını fark ettikleri anda yetkili mercilere bildirmelerini istiyoruz” dedi.

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