Gemlik Halk Eğitimi Merkezi maske üretimine başladı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi maske ve tulum üretimine başladı.

Gemlik'te yeni tip koronavirüs (Kovid19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor. Gönüllü öğretmen ve usta öğreticiler maske ve tek kullanımlık tulum üretiyor. Halk Eğitim Merkezi’nde görevli öğretmen ve usta öğreticiler, sağlık çalışanları, emniyet ve Vefa Sosyal Destek Kurulunda görevli personellerin maske ihtiyacını karşılamak için gönüllü olarak maske imâlatına başladı. İki sınıfı imâlathaneye dönüştüren öğretmenler, ilk etapta 3 bin maske dikimine başladı.

Çalışmaları Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nde teftiş eden İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, yapılan çalışmanın bu zor günlerde çok önemli olduğunu belirterek, “Öğretmenlerimize katkılarından ve emeklerinden dolayı şükranlarımızı sunuyor ve çalışmalarının devamını diliyoruz” dediler.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Adnan Uluğ da koronavirüse karşı verilecek mücadelede üzerlerine düşen görevi yapmaya her zaman hazır olduklarını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.