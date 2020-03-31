Off-road tutkunları evde kalanlar için araziye çıktı

Altın fiyatları ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Offroad tutkunları, her hafta sonu yaptıkları arazi tırmanışlarını bu sefer evde kalanlar için gerçekleştirdi.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde toplanan offroad tutkunları, sosyal mesafelerini koruyarak zorlu araziyi aşmaya çalıştı. Çamur deryasına dönen yolda ilerlemek için inat eden sürücüler, arazi araçlarının sınırlarını zorladı. Dışkaya, Ericek, Yenisölöz bölgesinde gerçekleştirilen faaliyette gaza bastıkça şaha kalkan araçlar, dar ve kaygan zeminlerden sürücülerinin becerileriyle kolayca geçti. İş haricinde zamanlarını evlerde geçirdiklerini belirten sporcular, pazar günü ise her zamanki gibi araziye çıktıklarını söylediler. Sosyal mesafeyi koruyarak zorlu parkurları geçtiklerini belirten offroad tutkunları, vatandaşların ise evlerden çıkmamalarını istediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.