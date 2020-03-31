Altın fiyatları ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),(DHA)BURSA'da, yolda TIR'ın çarptığı at telef oldu.

Kaza, gece saatlerinde Bursa-Ankara karayolunun Mezit mevkisinde meydana geldi. Ahmet C. idaresindeki 22 RR 882 plakalı TIR, yoldaki ata çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan at, telef oldu. Sürücü Ahmet C., kazayı yara almadan atlatırken, TIR´da maddi hasar oluştu. Telef olan at ise olay yerine gelen belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-03-31 14:50:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.