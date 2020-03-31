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Bursa iş dünyasından 10 bin aileye erzak yardımı

İHA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 65 yaş üstü ihtiyaç sahipleri aileler için 10 bin erzak paketi hazırlayıp valiliğe teslim etti.

Bursa iş dünyasından 10 bin aileye erzak yardımı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 65 yaş üstü ihtiyaç sahipleri aileler için 10 bin erzak paketi hazırlayıp valiliğe teslim etti.
Ülke ekonomisinin lokomotifi Bursa, sosyal yardımlaşma projeleriyle de örnek olmayı sürdürüyor. Bursa Valiliği liderliğinde oluşturulan Vefâ Sosyal Destek Grubu’nun gerçekleştirdiği çalışmalara iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO da destek verdi. Son 6 yıldan bu yana ‘Ramazanda birlikte olalım’ projesi ile her yıl 60 binden fazla kişiyi 2 farklı noktada kurulan iftar sofralarında buluşturan BTSO, bu yıl ise koronavirüs salgını sebebiyle ihtiyaç sahibi aileler için erzak yardım kampanyası başlattı. Bursa iş dünyası temsilcileri ve iş dünyası kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum örgütlerinin destek verdiği kampanyada 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi aileler için 10 bin erzak paketi hazırlandı. Söz konusu erzak paketleri Bursa Valiliği koordinasyonunda 17 ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlandı.
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkisini güçlü bir şekilde hissettiren koronavirüs salgını sebebiyle bu yıl ‘Ramazan’da birlikte olalım’ projesinin yerine erzak yardımı kampanyası düzenlediklerini söyledi. Hayırsever iş insanlarının ve kurumların da destekleriyle milli birlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birinin daha yine Bursa’da sergilendiğini belirten Başkan Burkay, “İyilikte yarışan iş insanlarımızın ve kurumlarımızın destekleriyle bu yıl odamız koordinasyonunda 10 bin ailemize erzak paketlerimizi ulaştırmaya başladık. Bursa Valiliği tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım kampanyamıza ortak olan tüm iş dünyası temsilcilerimizi yürekten kutluyor, desteklerinden ötürü her birine ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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