İnşaatın 2'nci katından düşen işçi öldü

Kazım BULUT/GEMLİK(Bursa),(DHA) BURSA´da, inşaat halindeki binanın 2'nci katından düşen işçi Ahmet Kaplan (56), hayatını kaybetti.
Olay, saat 15.30 sıralarında Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi 307´nci Sokak´ta meydana geldi. İnşaat halindeki binanın 2'nci katında çalışan işçi Ahmet Kaplan dengesini kaybederek boşluğa düştü. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kaplan´ın öldüğü belirlendi. Kaplan´ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik
2020-03-31 16:26:47
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