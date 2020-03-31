Bursa'da kaçak maske ve dezenfektan operasyonu: 5 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bursa'da kaçak maske ve dezenfektan operasyonu: 5 gözaltı

İHA

Bursa'da kaçak maske ve dezenfektan operasyonu: 5 gözaltı

– Bursa’da düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak maske ve yüklü miktarda dezenfektan ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri aldıkları ihbarı değerlendirme sonucu harekete geçerek Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde V.Y.'ye ait iş yerinde 10 bin adet, Osmangazi ilçesi Ortabağlar Mahallesi’nde A.C. ve A.B'ye ait iş yerinde de 4 bin 500 adet maske ele geçirdi. Ekipler Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi Atilla Tatveren Caddesi'nde ise O.Ö. ve F.Y'ye ait iş yerinde de yaklaşık 2 ton dezenfektan ve üretimde kullanılan malzeme ele geçirdi.
Kaçak üretilen maske ve dezenfektana el koyan ekipler operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliyi sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Salman ve Aktaş’tan korona toplantısı
YEREL HABERLER Salman ve Aktaş’tan korona toplantısı
Bursa'da eczanelerin çalışma saatleri değişti
YEREL HABERLER Bursa'da eczanelerin çalışma saatleri değişti
Bursa'da koronavirüs önlemlerine uymayanlara polis 'evde kal' dedi
YEREL HABERLER Bursa'da koronavirüs önlemlerine uymayanlara polis ...
Şimdi vefa zamanı Milli Dayanışma Kampanyasına 2 milyon destek
YEREL HABERLER Şimdi vefa zamanı Milli Dayanışma Kampanyasına 2 ...
Meslek lisesinden emniyete maske desteği
YEREL HABERLER Meslek lisesinden emniyete maske desteği
Mudanya Belediyesi’nden sağlık çalışanlarına servis hizmeti
YEREL HABERLER Mudanya Belediyesi’nden sağlık çalışanlarına servis ...
Suriyelilerden kampanyaya destek
YEREL HABERLER Suriyelilerden kampanyaya destek
Kestel'de banka ve bankamatikler dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Kestel'de banka ve bankamatikler dezenfekte edildi
(Görüntülü) İnşaatın 2'nci katından düşen işçi öldü
YEREL HABERLER (Görüntülü) İnşaatın 2'nci katından düşen işçi öldü
(Görüntülü) Tarihi Kapalıçarşı'da güvenlik önlemleri artırıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tarihi Kapalıçarşı'da güvenlik önlemleri ...
"Evde kal" çağrısına uymayanlar trafiği kilitledi
YEREL HABERLER "Evde kal" çağrısına uymayanlar trafiği kilitledi
İnşaatın 2'nci katından düşen işçi öldü
YEREL HABERLER İnşaatın 2'nci katından düşen işçi öldü
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
(Görüntülü) Yurtdışından gelen 206 Türk vatandaşı, Bursa'da karantina altına alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yurtdışından gelen 206 Türk vatandaşı, ...
İnegöl OSB “Biz bize yeteriz Türkiye’m” kampanyasına 150 bin lira destek verdi
YEREL HABERLER İnegöl OSB “Biz bize yeteriz Türkiye’m” kampanyasına ...
Tırın çarptığı at telef oldu
YEREL HABERLER Tırın çarptığı at telef oldu
Bursa iş dünyasından 10 bin aileye erzak yardımı
YEREL HABERLER Bursa iş dünyasından 10 bin aileye erzak yardımı
Yurt dışından gelen 206 Türk vatandaşı, Bursa'da karantinaya alındı
YEREL HABERLER Yurt dışından gelen 206 Türk vatandaşı, Bursa'da ...
(Görüntülü) Bursa'da araç kullanımı arttı; kavşakta 2 kilometre kuyruk oluştu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bursa'da araç kullanımı arttı; kavşakta 2 ...
Gemlik Belediyesi’nden kurumlara dezenfeksiyon desteği
YEREL HABERLER Gemlik Belediyesi’nden kurumlara dezenfeksiyon ...
Büyükşehir’de görev değişimi
YEREL HABERLER Büyükşehir’de görev değişimi
Engelli adam el frenini indirdi aile ölümden döndü
YEREL HABERLER Engelli adam el frenini indirdi aile ölümden döndü
TIR'ın çarptığı at telef oldu
YEREL HABERLER TIR'ın çarptığı at telef oldu
Bursa'da araç kullanımı arttı; kavşakta 2 kilometre kuyruk oluştu
YEREL HABERLER Bursa'da araç kullanımı arttı; kavşakta 2 kilometre ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X