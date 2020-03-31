Bursa'da kaçak maske ve dezenfektan operasyonu: 5 gözaltı



İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA'da, kaçak maske ve dezenfektan üretimine yönelik birçok adrese düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki bazı iş yerlerinde kaçak maske ve dezenfektan üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerindeki belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda Şirinevler Mahallesi 99'uncu Sokak'ta V.Y.'ye ait iş yerinde 10 bin maske, Ortabağlar Mahallesi 8'inci Dilek Sokak'ta A.C. ve A.B'ye ait iş yerinde de 4 bin 500 maske ele geçirdi. Ekipler, Alaaddinbey Mahallesi Atilla Tatveren Caddesi'nde O.Ö. ve F.Y.'ye ait iş yerinde de yaklaşık 2 ton dezenfektan ve üretimde kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Kaçak üretilen maske ve dezenfektana el koyan ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2020-03-31 22:11:57



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