İnegöllü umreciler evlerine döndü 14 gün daha evlerinde karantinada kalacaklar

Korona virüsü nedeniyle kutsal topraklarda bulunan ve 17 gündür Ankara'da karantina altında bulunan İnegöllü 70 umreci evlerine döndü. Umreciler terminalde sağlık kontrolden geçtikten sonra evlerine gittiler. Umreciler 14 gün daha evlerinde kalacak.

Dünya genelinde etkili olan korona virüsü Türkiye'de etkisini gösteriyor. Korona virüsü nedeniyle kutsal topraklarda bulunan umreciler Sağlık Bakanlığı tarafından getirilerek Ankara'da karantina altına alındılar. 17 gündür karantina altında olan umreciler evlerine gönderilmeye başladı. 70 İnegöllü umreci terminale geldi. Giriş çıkışlar kapatılırken içeriye kimse alınmadı. Görevliler tarafından içeriye alınan umreciler sağlık kontrollerinden geçirildi. Bilgileri alınarak evlerine gönderildi. Ancak evlerinde 14 günlük karantina süreleri devam edecek.

Umreden gelip 14 gündür karantina altında olanlar yurtlardaki şartların çok güzel olduklarını her hangi bir sıkıntı yaşamadıkları belirterek, "Allah devletimizden razı olsun gerçekten kaldığımız yurtlar çok güzeldi. Bizleri en güzel şekilde ağırladılar her hangi bir sıkıntı yaşamadık. Bazı umrecilerin test sonuçları pozitif çıktı. Bilim Kurulu yaptığı değerlendirme sonucu sonuçları negatif çıkanların evlerine gönderilmeleri kararlaştırıldı. Ancak 14 gün evde karantinada kalma şartıyla. Çok şükür geldik evlerimize. 14 gün boyunca karantinada kalacağız. Burada herkese seslenmek istiyoruz. Lütfen herkes evinde kalsın ailesini milletini ve devletini seviyorsa" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.