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Türk Kızılay Bursa Şubesi umut olmaya devam ediyor

İHA

Bursa Valiliği bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubuyla birlikte Türk Kızılay Bursa Şubesi tarafından bağışçıların destekleri ile hazırlanan gıda kolileri, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere kaymakamlıklara ulaştırmaya devam ediyor.

Türk Kızılay Bursa Şubesi umut olmaya devam ediyor

Bursa Valiliği bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubuyla birlikte Türk Kızılay Bursa Şubesi tarafından bağışçıların destekleri ile hazırlanan gıda kolileri, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere kaymakamlıklara ulaştırmaya devam ediyor.
Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ve gönüllüler ile birlikte Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer ve Gemlik Kaymakamı Yaşar Dönmez’i ziyaret ederek, kaymakamlıklara, ilçelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Bursa Valiliği bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubuyla birlikte Türk Kızılay Bursa Şubesi tarafından bağışçıların destekleri ile hazırlanan gıda kolilerini teslim etti.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, Türk Kızılay olarak her zaman olduğu gibi ihtiyaç sahibi ailelere ve bireylere ulaşarak Türk Kızılay’ın merhamet elini uzatabilmek için tüm ekipleri ile sahada olduklarını belirtti. İyilik hareketlerine hayırları ile destek veren tüm bağışçılarına teşekkür eden Davut Gürkan, dünyayı saran salgın tehdidi karşısında gerek Bursa Valiliği’nin koordinasyonunda başlatılan hareketle tüm kurumların ve her gün sahada olan Türk Kızılay ekiplerinin çalışmaları ile bu süreçte şehrin her noktasındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşarak, ihtiyaçlarını karşılayarak, umut olmaya devam edeceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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