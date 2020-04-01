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Karantinadaki umreciler, Bursa'ya dönmeye başladı

DHA

Karantinadaki umreciler, Bursa'ya dönmeye başladı


Muammer İRTEM-Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)BURSA´dan gittikleri umreden döndükten sonra Ankara'da alındıkları karantinada süreleri dolanlar, evlerine dönmeye başladı. 
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında umreden dönen vatandaşlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK yurtlarında, karantina altına alındı. Bu kapsamda Bursa'dan gittikler umreden dönenler de Ankara´nın Gölbaşı ilçesinde bulunan yurtta karantina altına alındı. Karantina süreleri dolan ve testleri negatif çıkanlar, otobüsler ile Bursa´ya getirilmeye başlandı. Saat 05.00'ten itibaren Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne 10 otobüs geldi. 4 otobüsün de halen yolda olduğu, toplam 14 otobüs ile 350 vatandaşın, Bursa'ya getirileceği öğrenildi.
Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde özel kıyafet giyen ve eldiven ile maske takan görevliler tarafından karşılanan vatandaşlar, 14 gün de evlerinde karantina altında kalacak.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Mehmet İNAN
2020-04-01 13:33:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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