Öğretmenlerden örnek karar Bursa Salih Şeremet Ortaokulu Müdür ve öğretmenleri ek derslerin ücretlerini ihtiyaç sahiplerine bağışlama kararı aldı

Bursa'da eğitim veren Salih Şeremet Ortaokulu Müdür ve öğretmenleri korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında örnek bir adım daha attı. Ek ders ücretlerini ihtiyaç sahiplerine bağışlama kararı aldı.

Okul idarecileri ve öğretmenleri korona virüs nedeniyle eğitime verilen zorunlu arada ödenecek olan ek ders ücretlerini ihtiyaç sahiplerine bağışlama kararı aldı. Velilere de destek çağrısında bulunan Salih Şeremet Ortaokulu Müdürü Nurettin Kendüzler, "Benim de katkım olsun diyorsanız, bize sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz" dedi.

Okulun resmi internet sayfasında yer alan çağrıda, "Bizler, Salih Şeremet Ortaokulu idareci ve öğretmenleri olarak, Covid19 Virüs salgınının ülkemizde de görülmesi sonucunda, eğitim öğretime verilen ara boyunca, bize ödenecek olan ek ders ücretlerimizi, salgın hastalıktan dolayı alınan tedbirler sebebi ile işini kaybeden ve yardıma ihtiyacı olan ailelerimizle paylaşacağız. Çevrenizde gerçekten mağdur olan aileler varsa veya "benim de katkım olsun" diyorsanız bize sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

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