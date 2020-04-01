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(Görüntülü) Ankara'da karantinaları son bulan umreciler İnegöl'e geldi

DHA

Kutsal topraklardan dönen ve Ankara'daki yurtlarda 17 gün süren karantinanın ardından tahliye edilen 74 umreci, Bursa'nın İnegöl ilçesine otobüslerle getirilerek, evlerine gönderildi.

(Görüntülü) Ankara'da karantinaları son bulan umreciler İnegöl'e geldi

Kutsal topraklardan dönen ve Ankara'daki yurtlarda 17 gün süren karantinanın ardından tahliye edilen 74 umreci, Bursa'nın İnegöl ilçesine otobüslerle getirilerek, evlerine gönderildi.
Umrecilerin kafile Başkanı İmam Ayhan Kızmaz, 15 Mart'ta Mekke'nin ziyaretlere kapatılmasının ardından yurda dönmek zorunda kaldıklarını belirtti. 17 gün boyunca Ankara'da yurtta karantinada kaldıklarını ifade eden Kızmaz, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sağlık Bakanımız, Diyanet İşleri Başkanımız, genel müdürlerimiz hepsi bizlerle çok güzel bir şekilde ilgilendi. Umreciler ile birlikte hiçbir sıkıntı yaşamadık. Devletin her türlü imkanı, vatandaşlar için seferber edildi" dedi.
Sabah ve akşam sağlık kontrollerinin olduğunu ifade eden Kızmaz, "Yapılan testler sonucunda sonuçları negatif çıkan hacılarımızla birlikte bizleri, bundan sonraki süreci evimizde geçirmemiz için bıraktılar. İnegöllü umrecilerimizle birlikte geldik. Sevdiklerimize kavuşacağımız için mutluyuz. Bu süreçte tüm imkanları seferber eden devlet erkanına, bizlere her türlü hizmeti sağlayan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Umrecilerimizin de gözü aydın" ifadelerini kullandı.
İnegöllü umrecilerin bulunduğu 76 kişilik kafilede 2 umrecinin testleri ise pozitif çıkarken, tedavileri Ankara'da sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Bursa
2020-04-01 13:55:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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