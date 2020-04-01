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Bursa’da pazar yerleri için önemli karar

İHA

Bursa İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüsü ile mücadele çerçevesinde pazar yerlerinin girişlerinin kontrol altına alınarak, pazarcı esnafının iki katı vatandaşın içeride olması gerektiğini duyurdu.

Bursa’da pazar yerleri için önemli karar

Bursa İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüsü ile mücadele çerçevesinde pazar yerlerinin girişlerinin kontrol altına alınarak, pazarcı esnafının iki katı vatandaşın içeride olması gerektiğini duyurdu.
Bursa İl Hıfzıssıhha Kurulu Bursa’da pazar yerlerinde yaşanılan yoğunluğun önüne geçilmesi için alınması gereken bir dizi tedbirleri açıkladı. Tezgahların arasının 3 metre olmasından, pazar yerlerine girişlerin kontrol altında yapılmasına kadar bir dizi tedbir kararında pazar alanında bulunan esnaf sayısının ancak 2 katı kadar vatandaşın içeride olması gerektiği vurgulandı.
Bursa İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun açıklamasının tamamı şöyle: “Çin'de ortaya çıkarak bütün Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü (Covid19) salgınının ülkemizde yayılmasını önlemek, vatandaşlarımızın sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla il ve ilçelerimizdeki mahalle/semt pazar yerlerinde tedbirler geliştirilerek uygulanılması istenilmiştir. Ancak başta geleneksel olarak haftanın belli bir günü toplanan pazarlar (Çarşamba pazarı, Cuma pazarı vb.) olmak üzere sahada uygulamanın hala istenilen seviyede olmadığı, sosyal mesafenin sağlanamadığı, salgının yayılmasını engellemek adına ilgi yazı kapsamında alınması gereken tedbirlerin istenilen seviyede uygulanmadığı görülmektedir. Bu nedenle pazar yerleri ile ilgili 27.03.2020 tarih 15 sayılı ve 28.03.2020 tarih 19 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarında belirtilen talimatların eksiksiz uygulanmasının sağlanması, ayrıca ilave olarak pazar kurulacak günlerde pazar yerlerinin veya pazar kurulacak alanların (cadde, sokak, meydan vb.) aşağıda belirtilen esaslar dahilinde faaliyetlerini yürütmesi sağlanmalıdır.
1Pazarın toplanacağı gün pazar alanlarına kontrollü giriş, çıkışları sağlamak için belirlenen giriş ve çıkışlar haricinde diğer tüm alanların demir bariyer ve benzeri araçgereç ile kapatılarak, kontrolsüz giriş çıkışlar engellenmelidir.
2Pazar yeri giriş ve çıkışlar mümkün ise aynı yerden yapılmamalıdır. Aynı yerden yapılması zorunlu ise aynı noktada vatandaşların karşı karşıya gelerek yoğunluk oluşturmaması için giriş/çıkış için ayrı koridorlar oluşturulmalıdır.
3Pazar yerleri sergi, tezgah veya tahtalar araları en az 3 metre olacak şekilde yerleştirilmelidir.
4Pazar alanına içerideki esnaf sayısının en fazla 2 katı vatandaş alınmalıdır.
5Pazar yeri içerisinden vatandaş çıktıktan sonra içeriye vatandaş alınarak içeride sürekli aynı sayıda vatandaşın bulunması sağlanmalıdır.
6Bu amaçla pazar giriş noktaları oluşturulmalı bu noktalarda bekleyecek vatandaşların beklemesi için bir koridor oluşturulmalı ve koridorda bekleyen vatandaşlar arasında en az 2 metre mesafe bırakılmalıdır.
7Pazarlarda akşamüstü yoğunluk oluşmasının engellenmesi için vatandaşlarımızın akşam saatlerini beklemeden alış verişlerini yapmaları sağlanmalıdır. Bu dönemin özel bir dönem olduğu belirtilerek, pazarların sabah saatlerinden itibaren açık olduğu hususu belediye merkezi yayın sistemleri, camiler ve kolluk araçlarından sürekli anons edilmelidir.
Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, belediye zabıtası yeterli olmadığı takdirde kolluk personeli ve/veya ekipmanlarından yararlanılmasına ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, alınan kararların sürekli denetlenmesine, kararlara uymayanlar hakkında gerekli idari işlemler ve/veya adli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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