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Bursa'da uyuşturucu operasyonu

İHA

Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa'da narkotik polisinin uyuşturucu tacirleriyle mücadelesi aralıksız sürüyor.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslarla amansız mücadelesi sürüyor.
Yapılan çalışmalar neticesinde Bursa genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen F.Ç. isimli şahıs takibe alındı. Düzenlenen baskınla gözaltına alınan F.Ç.'nin üzerinde, evinde ve aracında yapılan aramalarda 860 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.Ç. adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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