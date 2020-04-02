Bursa'da uyuşturucu operasyonu

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Bursa'da narkotik polisinin uyuşturucu tacirleriyle mücadelesi aralıksız sürüyor.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslarla amansız mücadelesi sürüyor.

Yapılan çalışmalar neticesinde Bursa genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen F.Ç. isimli şahıs takibe alındı. Düzenlenen baskınla gözaltına alınan F.Ç.'nin üzerinde, evinde ve aracında yapılan aramalarda 860 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.Ç. adliyeye sevk edildi.

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