Eşimin beni aldattığını telefon kayıtlarından öğrendim Fransa'daki cinayetin detayları Bursa'da ortaya çıktı Katil zanlısı Fransa'dan kiralık araçla İtalya sınırına taksi ile Cenova, Milano ve Roma'yı geçip uçakla Türkiye'ye kaçmış

Fransa'nın Marsilya kentinde eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi tabancayla öldüren iş adamı Salih Özkılıç’ın (53), yargılanmasına Bursa'da devam edildi. Müebbet hapis cezası istemi ile yargılanan Özkılıç korona virüs tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemi ile dinlendiği duruşmada, Fransa'da dini nikahlı eşinin telefon kayıtlarından kendisini aile yakını Cahit Akpınar(44) ile aldattığını öğrendiğini bunun üzerine Cahit Akpınar'ın evinin önüne giderek 2 el bacaklarına ateş ettiğini Fransız bir kadının çığlık atması üzerine kadına baktığı sırada bir el daha ateş ettiğini ancak o merminin nereye isabet ettiğini görmediğini söylediği öğrenildi.

Olay, Fransa’nın Marsilya kentindeki Marignane kasabasında iki yıl önce ağustos ayında meydana geldi. Cahit Akpınar, sabah evinden çıktıktan sonra aracının içerisinde silahlı saldırıya uğradı. Akpınar, saldırı sonrası hayatını kaybetti. Interpol ve Türk polisi tarafından yapılan soruşturma sonucunda, katil zanlısının Salih Özkılıç olduğu ve Bursa'ya kaçtığı belirlendi. Bursa polisi, Salih Özkılıç'ın, Merkez Yıldırım ilçesindeki yakınlarının yanına gelebileceği bilgisini alarak önlem aldı. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Salih Özkılıç'ın Ortabağlar Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyon ile Salih Özkılıç gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen Özkılıç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'Tasarlayarak adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık Salih Özkılıç’ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Özkılıç’ın bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi ile taraf avukatları katıldı. Özkılıç, itirafta bulunarak, aile dostu olan Akpınar'ı silahla ateş ederek öldürdüğünü kabul ettiği savunmasını tekrarladığı duruşmada, Fransa'da 1999'da dini nikahla evlendiği eşi H.Ö'nün, telefon kayıtlarından kendisini Akpınar'la aldattığını anladığını öne sürerek, "Cahit'in evinin oraya gittim. Kiralık arabamın koltuğunun altında tuttuğum silahı aldım. Önce bacaklarına iki el ateş ettim, daha sonra Fransız bir kadın çığlık atınca ona doğru baktığımda bir el daha ateş ettim. O mermi neresine geldi bilmiyorum. Olaydan sonra arabayla 5 dakika mesafedeki havaalanına gidip kiralık arabayı teslim ettim. Bir taksiyle İtalya'ya doğru 40 kilometre kadar gidip taksiyi değiştirdim. Onunla da İtalya sınırına gelince silahı attım. Sonra Cenova'ya, oradan Milano'ya oradan da Roma'ya gidip buradan uçakla Türkiye'ye geçtim'' dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, bazı tanıkların dinlenmesi için duruşmayı Haziran ayına erteledi.

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