Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ)’de plazma yöntemi ile korona tedavisi başladı Korona virüsü atlatmış hastalardan alınan kanlarla yeni teşhisler BUÜ’de tedavi edilecek

Bursa Uludağ Üniversitesi Covid19 hastalığını atlatan kişilerden elde edilen kan ile yeni hastaları tedavi edebilecek.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), korona virüsü tedavisinde kullanılan plazma yöntemi ile yeni teşhisleri tedavi edebilecek. Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’un sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “BUÜ Hastanemiz bünyesindeki Dr. Raşit Durusoy Kan Merkezi’nin Covid19 hastalığını geçiren kişilerden elde edilen plazma ile yeni hastaları tedavi etme izni çıktı. Daha önce bağışık olan kişilerin kan bankamıza gelerek bağışta bulunmaları hastalıkla mücadele adına önem taşımaktadır” denildi.

Sağlık Bakanlığı plazma tedavi yöntemini üniversite hastanelerine vermiş, gelen izinle birlikte Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’nde de bu uygulamaya başlanacağı belirtildi. Bugünden itibaren kan merkezine gelecek Covid19 hastalığını atlatmış kişilerden alınan kanlar yeni gelecek teşhislerde tedavi olarak kullanılacak.

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