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Vefa ekibi, yardım getirdiği evde kendini asan yaşlı adamı kurtardı

DHA

Vefa ekibi, yardım getirdiği evde kendini asan yaşlı adamı kurtardı


Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde boğazını bıçakla kestikten sonra, iple kendini tavana asarak intihara kalkışan Ömer Ç. 'yi (71), eve yardım kolisi getiren İnegöl Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi kurtardı.
Olay, öğle saatlerinde İnegöl ilçesindeki Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yanlız yaşayan Ömer Ç., evinin bahçesindeki depoya gidip, bıçakla boğazını kesti. Yaralanan Ömer Ç., daha sonra tavana bağladığı iple intihar girişiminde bulundu. 
Bu sırada eve yardım kolisi getiren İnegöl Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, ipte asılı yaşlı adamı fark etti. İpi keserek Ömer Ç.'yi kurtaran görevliler hemen 112 Acil Servisi aradı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülen Ömer Ç., tedavi altına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-04-02 13:39:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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