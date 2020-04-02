Merdiven altı imalathanede 2 milyon liralık dezenfektan ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Merdiven altı imalathanede 2 milyon liralık dezenfektan ele geçirildi

DHA

Merdiven altı imalathanede 2 milyon liralık dezenfektan ele geçirildi


Cansel ORUÇ/BURSA,(DHA)-BURSA´nın Osmangazi ilçesinde, kaçak maske ve dezenfektan üretimi yapılan merdiven altı iki imalathaneye baskın düzenlendi. Baskında binlerce maske ile piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan dezenfektan ele geçirildi. 
Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri, gelen ihbar üzerine dün gece, Küçükbalıklı Mahallesi´nde bir imalathaneye baskın düzenledi. Baskında piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan dezenfektan ele geçirildi. Piyasaya sürülmek için hazırlanan dezenfektanlara el konuldu. Ekiplerin baskın yaptığı ikinci adres ise Hüdavendigar Mahallesi'nde bir başka merdiven altı imalathane oldu. İmalathanede kaçak üretilen binlerce maske bulundu. İş yeri sahibi, kendisini "İznim yok, deneme aşamasındayım" diyerek, savunmaya çalıştı.
GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ, FIRSAT TANIMAYACAĞIZ´
Koronavirüs nedeniyle toplum sağlığının kritik bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşın hem parasına göz dikip, hem de sağlığını tehdit edenlere fırsat tanımayacaklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Osmangazi Cansel ORUÇ
2020-04-02 14:22:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Pazar yerlerinde koronavirüs önlemi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Pazar yerlerinde koronavirüs önlemi
Bursa'dan sağlık çalışanlarına 3D yazıcı ile yüz koruma siperi üretildi
YEREL HABERLER Bursa'dan sağlık çalışanlarına 3D yazıcı ile yüz ...
Bursa Gemlik'te trol teknesi yakalandı
YEREL HABERLER Bursa Gemlik'te trol teknesi yakalandı
Bursa'da Acemler Kavşağı yeni haliyle ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Bursa'da Acemler Kavşağı yeni haliyle ulaşıma açıldı
(Görüntülü) Merdiven altı imalathanede 2 milyon liralık dezenfektan ele geçirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Merdiven altı imalathanede 2 milyon ...
Prag Film Ödülleri'nde en iyi belgesel seçilen 'Yaren' filmi bu cuma internet üzerinden prömiyer yapacak
YEREL HABERLER Prag Film Ödülleri'nde en iyi belgesel seçilen ...
Bursa Adliye ve cezaevlerinde korona virüsüne karşı tedbirler alındı
YEREL HABERLER Bursa Adliye ve cezaevlerinde korona virüsüne karşı ...
Emirhan Aydoğan: "Bazı şeylerin değerini uzak kalınca anlıyorsunuz"
YEREL HABERLER Emirhan Aydoğan: "Bazı şeylerin değerini uzak kalınca ...
Bursa'da hastane bahçelerine triaj çadırları kuruldu
YEREL HABERLER Bursa'da hastane bahçelerine triaj çadırları kuruldu
Bursa Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlaması olan yaşlıların tüm ihtiyaçlarını evlerine götürüyor Mutfakta pazarda markette, Bursa Büyükşehir Belediyesi sizinle
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlaması ...
DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel: İhracatta düşüşü bekliyorduk
YEREL HABERLER DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel: ...
(Görüntülü) Yaşlı adamı, eve yardım kolisi getiren Vefa Ekibi kurtardı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yaşlı adamı, eve yardım kolisi getiren ...
Korona virüs hastaneye girmeden teşhis edilecek Türkiye'de hastanelere Korona virüs şikâyeti ile başvuran hastaları, diğer sağlık problemleri olan hastalardan izole etmek ve virüsün yayılmasını önlemek için oluşturulan triaj çadırları hastane bahçelerine kurulmaya başlandı Bursa'da da hastane bahçelerine triaj çadırları kuruldu
YEREL HABERLER Korona virüs hastaneye girmeden teşhis ...
Vefa ekibi, yardım getirdiği evde kendini asan yaşlı adamı kurtardı
YEREL HABERLER Vefa ekibi, yardım getirdiği evde kendini asan yaşlı ...
Bursalı öğrencilerden 'Evde Kal' klibi
YEREL HABERLER Bursalı öğrencilerden 'Evde Kal' klibi
Merdiven altı maske üreticisinden ilginç savunma: "Deneme aşamasındaydım" Bursa'da Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri merdiven altı üretilen 2 milyon liralık dezenfektan ile binlerce maskeye el koydu
YEREL HABERLER Merdiven altı maske üreticisinden ilginç ...
"Korona virüse yakalanırsam düşünceniz ile aranıza mesafe koyun" Uzman Klinik Psikolog Begüm Derici Ülker: "'Ya korona virüs bana bulaşırsa' yerine 'Az evvel aklımdan ya korona virüs bana bulaşırsa düşüncesinin geçtiğini fark ettim' kalıbını kullanarak düşünceyle aramıza mesafe koyabiliriz" "Bu adımı gerçekleştirdikten sonra önümde iki seçenek vardır. Birincisi her şeyi yapmış olmak, eğer yaptıysam artık güvenle arkama yaslanabilirim. İkincisi ise henüz yapmadığım maddeler olduğunu fark etmek, o zaman önce onları tamamlayıp sonra rahatça arkama yaslanabilirim"
YEREL HABERLER "Korona virüse yakalanırsam düşünceniz ile aranıza ...
Bursa'da o ilçede nikahlar açık havada kıyılıyor
YEREL HABERLER Bursa'da o ilçede nikahlar açık havada kıyılıyor
Mustafakemalpaşa Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşlar için seferber oldu
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşlar ...
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ)’de plazma yöntemi ile korona tedavisi başladı Korona virüsü atlatmış hastalardan alınan kanlarla yeni teşhisler BUÜ’de tedavi edilecek
YEREL HABERLER Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ)’de plazma yöntemi ile ...
Eşimin beni aldattığını telefon kayıtlarından öğrendim Fransa'daki cinayetin detayları Bursa'da ortaya çıktı Katil zanlısı Fransa'dan kiralık araçla İtalya sınırına taksi ile Cenova, Milano ve Roma'yı geçip uçakla Türkiye'ye kaçmış
YEREL HABERLER Eşimin beni aldattığını telefon kayıtlarından ...
Eğitim-Bir -Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Acar: “Ücretli öğretmenlerin ve usta öğreticilerin mağduriyeti giderildi”
YEREL HABERLER Eğitim-Bir -Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Acar: ...
Bursa'da evsiz vatandaşa belediye sahip çıktı
YEREL HABERLER Bursa'da evsiz vatandaşa belediye sahip çıktı
Bursa'da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X