Merdiven altı imalathanede 2 milyon liralık dezenfektan ele geçirildi



Cansel ORUÇ/BURSA,(DHA)-BURSA´nın Osmangazi ilçesinde, kaçak maske ve dezenfektan üretimi yapılan merdiven altı iki imalathaneye baskın düzenlendi. Baskında binlerce maske ile piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan dezenfektan ele geçirildi.

Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri, gelen ihbar üzerine dün gece, Küçükbalıklı Mahallesi´nde bir imalathaneye baskın düzenledi. Baskında piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan dezenfektan ele geçirildi. Piyasaya sürülmek için hazırlanan dezenfektanlara el konuldu. Ekiplerin baskın yaptığı ikinci adres ise Hüdavendigar Mahallesi'nde bir başka merdiven altı imalathane oldu. İmalathanede kaçak üretilen binlerce maske bulundu. İş yeri sahibi, kendisini "İznim yok, deneme aşamasındayım" diyerek, savunmaya çalıştı.

GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ, FIRSAT TANIMAYACAĞIZ´

Koronavirüs nedeniyle toplum sağlığının kritik bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşın hem parasına göz dikip, hem de sağlığını tehdit edenlere fırsat tanımayacaklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Osmangazi Cansel ORUÇ

2020-04-02 14:22:52



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