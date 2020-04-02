DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel: İhracatta düşüşü bekliyorduk

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu başkanı Nilüfer Çevikel, ihracatın Mart ayında düşmesinin beklenen bir sonuç olduğunu söyledi. Çevikel, Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre ihracatın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,81 oranında azalarak 13.43 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, bunun Türkiye'ye özgü bir durum olmadığını, tüm dünyanın benzer sorunlar yaşadığını belirtti. Koronavirüssaglınının tüm dünyada piyasalarda deprem etkisi olduğunu, düşüşün Nisan ayında da devam edeceğini öngördüklerini kaydetti.

Dünyada herkesin şu anda "önce sağlık" düşüncesiyle hareket ettiğini, hükümetlerin ekonomik anlamda mevcudu korumak, işsizlik oranlarının artmamasını sağlamak, üretim kabiliyetini de korumak adına çeşitli tedbirler aldığını anlatan Çevikel, "Türkiye'de de hükümetimiz önemli ve zamanında tedbirler aldı. İş dünyası da bunun karşılığında işçi çıkarmayacağını deklare etti" dedi.

Mart ayında ihracat rakamlarında düşüş beklenen bir sonuç diyen Çevikel, geçiş ve dönüşüm dönemi olarak gördüğümüz bu olağanüstü sürecin ardından tüm dünyada ekonominin yeniden yükseliş trendine geçmesini beklediklerini aktardı. Ekonominin yükseliş trendine geçtiği döneme hazırlıklı olan ülkeler ile firmaların birkaç adım önde olacağının altını çizen Çevikel, herkesin hazırlıklarını bu gerçek ışığında yapması gerektiğini sözlerine ekledi.

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