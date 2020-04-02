Uludağ Üniversitesi Rektörü Kılavuz'dan öğrencileri sevindirecek haber

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz resmi sosyal medya hesabından öğrencileri sevindirecek paylaşımda bulundu.
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz resmi hesabından, "COVİD19 tedbirleri kapsamında üniversitemizin tatil edildiği 16 Mart itibarıyla, üniversitemize ait yurtlarımızda kalan öğrencilerimizin Mart ayı ücretlerini iade etmeye ve Nisan, Mayıs, Haziran aylarında da ücret almamaya karar verdik" şeklinde paylaşımda bulundu.
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