Semt pazarlarında giriş ve çıkışlar ayarlandı Zabıta ekipleri önce ateş ölçtü, sonra içeriye aldı

Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid19) salgınının ülkemizde yayılmasını önlemek, vatandaşlarımızın sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla il ve ilçelerimizdeki mahalle/semt pazar yerlerinde tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Yayınlanan genelgeyle artık pazarlarda giriş çıkış noktaları oluşturuldu. Ayrıca zabıta ekipleri de pazara gelen herkesin ateşini ölçerek içeriye alıyor. Genelgede pazar alanlarına ve marketlere çocukların gelmesi yasaklanmıştı ancak İnegöl'de bazı vatandaşların çocuklarıyla gelmesi dikkat çekti.

Konuyla ilgili açıklama yapan İnegöl Sebzeciler ve Meyveciler Odası başkanı Vehbi Durgut, "Her gün farklı genelgeler geliyor bize. Bunların hepsi vatandaşlarımızın sağlığı için biz de gelen genelgeleri esnaf olarak uygulamaya çalışıyoruz. Son yapılan genelge de pazar alanlarının giriş ve çıkışlarıyla ilgili. Merpa pazar yerinde şu anda iki farklı noktada giriş ve çıkışlar yapılıyor. Eski rağbetler kalmadı pazarlara vatandaşlar da korkuyor, gelenler de hemen alıp gitme telaşında. Zabıta ve polis ekipleri de denetim yapıyor. Bundan önceki genelgede pazarlara çocukların gelmesi yasaklanmıştı ama yine bazı vatandaşlarımız çocuklarıyla geliyor bunları görüyoruz. Bazı ürünlerde fiyatlarda yükselme var bazılarında ise düşüş bunlar normal. Pazara gelenlerin en çok tercih ettiği limon olurken, bunu portakal, mandalina kısacası C vitamini ürünler daha çok tercih ediliyor" diye konuştu.

