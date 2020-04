Akım Bursa'dan başladı, her yeri sardı Tüm ülke çocuklarından gökkuşağı manzaraları

Bursa'da bir anaokulunun başlattığı, çocuklar tarafından yapıldıktan sonra evlerin camlarına asılan gökkuşağı resmi akımı Türkiye'nin dışında dünyanın birçok yerinde paylaşılmaya başlandı.

Akımın her geçen gün yayıldığını belirten anaokulu öğretmenleri, "Bizim başlattığımız gökkuşağından gelen umut akımı inanıyoruz korona virüsü yenecektir" dedi.

Bursa'da bir anaokulunda görevli öğretmenler korona virüs sebebiyle evde kalan öğrenciler ve veliler için program geliştirip bunları aileler ile paylaştı. Öğretmenler ebeveynleriyle vakit geçiren çocuklardan "her şey düzelecek" sloganıyla diledikleri gökkuşağını yaparak camlara asmalarını istedi. Velilerden gelen fotoğrafları sosyal medya hesabından #herseyduzelecek etiketiyle paylaşan öğretmenler paylaşımlar sonrası veliler dışında birçok kişinin de bu umut hareketine katıldığını fark etti. Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid19 salgınından, çocukların psikolojik olarak etkilenmeden geleceğe umutla bakabilmeleri için böyle bir proje başlattıklarını belirten öğretmenler, "Okulumuzdan başlayarak yurdumuzun birçok şehrine dalga dalga yayılan 'her şey düzelecek' mottosuyla resim yaparak camlara asan tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.