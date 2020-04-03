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Yatalak yaşlı kadının kaldığı ev küle döndü

İHA

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen yangında, yatalak yaşlı kadının yaşadığı ev kullanılamaz hale geldi.

Yatalak yaşlı kadının kaldığı ev küle döndü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen yangında, yatalak yaşlı kadının yaşadığı ev kullanılamaz hale geldi.
Olay, bu sabaha karşı Mustafakemalpaşa Killik Mahallesi’nde yaşandı. Ümmü Kılıç adında yaşlı bir kadının yaşadığı evde, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangının diğer mahalleli vatandaşlar tarafından erken fark edilmesi, yatalak kadının yangından etkilenmeden evden çıkarılmasını sağladı.
Mahalledeki vatandaşların yardımı ile evden çıkan yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının yağmurun da etkisi ile elektrik kontağından çıktığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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