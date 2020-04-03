Mudanya’da pazar yeri denetimleri sürüyor

Mudanya Belediyesi, Korona virüsü (Covid19) tedbirleri kapsamında halk sağlığı adına ilçe genelindeki denetimlerini sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar esnafını tezgah aralarında 3 metre boşluk bırakılması kuralının yanı sıra hijyen konusunda uyarıyor.

Mudanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerleri ile ilçe genelindeki market ve fırınlarda hijyen denetimini sürdürüyor. Denetim yapan zabıta ekipleri hijyen, temizlik ve fiyat artışı konusunda esnafı uyarıyor. İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge gereği tezgah aralarında 3 metre boşluk bırakılması kuralına dikkat edilerek, pazarlara giriş ve çıkışlar bariyerlerle belirleniyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise semt pazarlarında, pazar kurulmadan bir gün önce dezenfekte çalışması gerçekleştirirken, pazar bitiminde de yine aynı şekilde sokakları hijyen hale getiriyor.

Mudanyalıların sağlıklı ve hijyenik şartlarda üretilmiş ürünler tüketmesi için denetimleri sıklaştırdıklarını kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Mudanyalı hemşerilerimizin sağlığı ve güvenliği bizim önceliğimiz. Mudanyalıların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için ekiplerimizle sahada var gücümüzle çalışıyoruz. Halkımızın sağlığı için denetimlerimiz devam edecek. Her şey sağlıklı ve mutlu Mudanya için” diye konuştu.

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