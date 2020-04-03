İki katlı ev, yangında kullanılmaz hale geldi

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Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)BURSA´nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Kırsal Killik Mahallesi'nde Ümmü Kılıç´a (71) ait evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

Ev kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN

2020-04-03 10:03:03



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