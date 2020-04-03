Bursa'da sosyal yardım paraları evlere teslim ediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bursa'da sosyal yardım paraları evlere teslim ediliyor

DHA

Bursa'da sosyal yardım paraları evlere teslim ediliyor


Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA´nın İnegöl ilçesinde, ihtiyaç sahiplerine 1000 TL´lik nakdi yardım paraları, PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimlerinden oluşan ekipler tarafından vatandaşlara evlerinde teslim ediliyor.
İçişleri Bakanlığı, dün yaptığı yazılı açıklama ile `Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı´ kapsamında 2 milyon 111 bin haneye yapılacak 1000 TL'lik ödemenin PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla kendi ikametlerinde yapılacağını duyurdu. İhtiyaç sahiplerine verilen 1000 TL'lik nakdi yardımların dağıtımına İnegöl'de başlandı. PTT şubeleri aracılığıyla dağıtımı yapılan nakdi yardımlardan yararlanmaya hak kazanan ilçe sakinlerine ödemeler, kurulan özel ekipler tarafından evlerinde teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-04-03 15:48:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nilüfer Belediyesi’nden çiftçilere kompost gübre desteği
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyesi’nden çiftçilere kompost gübre ...
Başkan Matlı, bölge oda borsa başkanlarıyla istişarede bulundu
YEREL HABERLER Başkan Matlı, bölge oda borsa başkanlarıyla ...
Gürsu’da caddeler dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Gürsu’da caddeler dezenfekte ediliyor
70’lik çınarlardan dayanışma kampanyasına destek
YEREL HABERLER 70’lik çınarlardan dayanışma kampanyasına destek
Osmangazi’de Dezenfekte ve Sosyal Mesafe Üst Düzeyde
YEREL HABERLER Osmangazi’de Dezenfekte ve Sosyal Mesafe Üst Düzeyde
Mustafakemalpaşa'nın 50 yıllık hayali gerçek oluyor
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa'nın 50 yıllık hayali gerçek oluyor
Nilüfer’de pazarlara girişler kontrol altında
YEREL HABERLER Nilüfer’de pazarlara girişler kontrol altında
Osmangazi’de aç kalan güvercinler beslendi
YEREL HABERLER Osmangazi’de aç kalan güvercinler beslendi
Mudanya’da çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Mudanya’da çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor
Zabıtadan pazar yerinde yaşlı ve çocuk denetimi
YEREL HABERLER Zabıtadan pazar yerinde yaşlı ve çocuk denetimi
İnegöl'de uyuşturucu satıcıları yakalandı
YEREL HABERLER İnegöl'de uyuşturucu satıcıları yakalandı
Uludağ’da nisan ayında kar sürprizi Kar kalınlığı 8 santimetre arttı
YEREL HABERLER Uludağ’da nisan ayında kar sürprizi Kar kalınlığı 8 ...
İki katlı ev, yangında kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER İki katlı ev, yangında kullanılmaz hale geldi
(Görüntülü) Prof. Dr. Kadir Yeşilbağ: Koronavirüs aşısı en erken yıl sonunda hazır olur
YEREL HABERLER (Görüntülü) Prof. Dr. Kadir Yeşilbağ: Koronavirüs ...
Prof. Dr. Kadir Yeşilbağ: Koronavirüs aşısı en erken yıl sonunda hazır olur
YEREL HABERLER Prof. Dr. Kadir Yeşilbağ: Koronavirüs aşısı en erken ...
Mudanya’da pazar yeri denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Mudanya’da pazar yeri denetimleri sürüyor
Yenişehir Belediyesi 111 esnafın ödemelerini tamamladı
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi 111 esnafın ödemelerini ...
Sıfır kilometre aldığı aracı boyalı ve değişenli çıktı Tüketici Mahkemesi fabrikasyon hatası olduğuna hükmetti, Yargıtay da mahkeme kararını onayladı Boyalı çıkan sıfır kilometre araç yenisiyle değişecek
YEREL HABERLER Sıfır kilometre aldığı aracı boyalı ve değişenli ...
Yatalak yaşlı kadının kaldığı ev küle döndü
YEREL HABERLER Yatalak yaşlı kadının kaldığı ev küle döndü
Beyaz et devinden bir ilk daha Has Tavuk firması korona sürecinde personel arttırımına gitti Has Tavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir: "Halkımız, ülkemiz, beslensin, sağlıklı olsun, evde kalsın diye biz çalışmak ve üretmek zorundayız" "Personel çıkarmadan hatta personel alarak istihdama, ekonomiye ve ülkenin geleceğine katkı sağlamak için çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Beyaz et devinden bir ilk daha Has Tavuk firması ...
Akım Bursa'dan başladı, her yeri sardı Tüm ülke çocuklarından gökkuşağı manzaraları
YEREL HABERLER Akım Bursa'dan başladı, her yeri sardı Tüm ülke ...
Park halindeki araçta yangın
YEREL HABERLER Park halindeki araçta yangın
(Görüntülü) Bursa'da virajlı yolda yolda takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bursa'da virajlı yolda yolda takla atan ...
Bursa İl Hıfzıssıhha Kurulundan ödemelerle ilgili duyuru Ödemeler yarın saat 10.00'dan itibaren yapılacak
YEREL HABERLER Bursa İl Hıfzıssıhha Kurulundan ödemelerle ilgili ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X