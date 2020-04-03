Karacabey’deki masalsı hikâyenin baş aktörü Yaren Leylek, evlere konuk oluyor

Karacabey Belediyesi tarafından, Avrupa Leylek Köyü Eskikaraağaç’a konulan kamera sistemi ile ünü dünyaya yayılan Adem Amca ve Yaren Leylek hikayesinin kahramanı Yaren Leylek, kendisini merakla bekleyenlerin evlerine konuk oluyor.

Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri ağındatemsil eden tek köy olan Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyünde yaşanan bir balıkçı ile leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen bir hikâyeye dönüşmüştü. Bu yılla birlikte 9 yıldır her göçten geldiğinde Adem Yılmaz’ın kayığına konarak birlikte balığa çıkan ikilinin bu hikayesi, Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından ortaya çıkarıldıktan sonra, doğaseverler tarafından da ilgiyle takip edilmeye başlanmıştı. Geçen yıl ise Karacabey Belediyesi’nin katkılarıyla bu masalsı hikâye,Yönetmen Burak Doğansoysal tarafından filme alınmış ve film ilk etkinliği olan Prag Film Ödüllerinden En İyi Belgesel ödülüyle dönmüştü.

Zor yaşam koşullarına dikkat çekiliyor

Yaren Leylek severlerin yoğun talebi sonrası harekete geçen Karacabey Belediyesi, Yaren Leylek ve eşinin bulunduğu yuvanın internet üzerinden 7/24 canlı yayın ile izlenebilmesi hedefiyle, www.yarenleylek.com sitesini devreye aldı. Bu sistem sayesinde, ünü dünyaya yayılan Adem Amca ve Yaren Leylek hikayesinin kahramanı Yaren Leylek,kendisini merakla bekleyen herkesin evlerine konuk oluyor. Karacabey Belediyesi bu çalışma ileaynı zamanda, insanlara leyleklerin yuva yaşamını ve yavru sürecini yakından izleme imkânı sunarak, zor hayat koşullarına da dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Gönüllerde taht kurdu

Tüm Yaren Leylek severler için sitenin açıldığını müjdeleyen Belediye Başkanı Ali Özkan,“Avrupa leylek köyleri ağının Türkiye’deki tek temsilcisi olan Eskikaraağaç leylek köyümüzün adını dünyaya duyuran çok güzel bir dostluk hikayesine hep birlikte tanıklık ediyoruz.Samimi halleriyle gönüllerde taht kuran ve dostluğun tür tanımadığını insanlığa yeniden gösteren Adem Amca ile Yaren Leylek’in masalsı hikayesi, tüm güzelliğiyle yaşanmaya devam ediyor.Yaren Leylek 9 yıldır mahallemizin maskotu oldu, herkes onu çok sevdi; bu yıl göç dönemiyle birlikte eşini de beraberinde getirerek, hikâyeye yepyeni bir karakter daha eklemiş oldu.Belediyemizin de katkıları ile leylek köyümüz Eskikarağaç, özellikle son yıllarda sosyal ve kültürel faaliyetler açısından turizmden hak ettiği payı almaya başlarken, bizler hem doğadaki zorlukları göstermek hem de insanlara evlerinde bir nebze de olsa farklı aktivite sunmak adına Yaren Leylek’in yuvasına yakın bir konuma kamera koyduk.Sizlerden gelen yoğun talep doğrultusunda Yaren Leylek ve ailesine hiçbir şekilde müdahale etmeden gerçekleştirdiğimiz bu çalışma ile adeta La Fontainemasalını andıran hikayemizin baş aktörünü, özel hazırladığımız site üzerinden, 7 gün 24 saat canlı olarak takip edebileceksiniz.Ayrıca kamerayla Yaren Leylek ve ailesini izleme imkânı bulurken, ses kaydı da yapabilen cihaz sayesinde yakın zamanda gündüz kuş cıvıltıları ile gece de cırcır böceklerinin ötüşüyle, leylek köyümüzde huzur verici anlara anbean tanık olabileceksiniz.Herkese keyifli izlemeler izliyorum”açıklamalarını yaptı.

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