(Görüntülü) Bursa'da sosyal yardım paraları evlere teslim ediliyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ihtiyaç sahiplerine 1000 TL'lik nakdi yardım paraları, PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimlerinden oluşan ekipler tarafından vatandaşlara evlerinde teslim ediliyor.

İçişleri Bakanlığı, dün yaptığı yazılı açıklama ile 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı' kapsamında 2 milyon 111 bin haneye yapılacak 1000 TL'lik ödemenin PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla kendi ikametlerinde yapılacağını duyurdu. İhtiyaç sahiplerine verilen 1000 TL'lik nakdi yardımların dağıtımına İnegöl'de başlandı. PTT şubeleri aracılığıyla dağıtımı yapılan nakdi yardımlardan yararlanmaya hak kazanan ilçe sakinlerine ödemeler, kurulan özel ekipler tarafından evlerinde teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Bursa

2020-04-03 16:54:52



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