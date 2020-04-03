Bursa Valisi Canbolat: “Hafta sonu kesintisiz evde kalın”

2020 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa Valisi Yakup Canbolat vatandaşların hafta sonu kesintisiz olarak evde kalmaları için çağrıda bulundu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesaplarından Bursalılara hafta sonunda kesintisiz evde kalın çağrısı yaptı. Canbolat, "Bu akşamdan itibaren tüm Bursalı hemşerilerimi hafta sonu kesintisiz evde kalmalarını, aileleri ile evde vakit geçirmelerini, acil ve mecbur durumlar dışında sokağa çıkamamalarını istirham ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.