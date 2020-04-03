2300 yıllık Tevratı 600 bin dolara satarken yakalandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri 2300 yıllık Tevratı satmaya kalkan şahıs ile satın almak isteyenleri suçüstü yakaladı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgilere göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İnegöl'e bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde elinde bulunan 2300 yıllık Tevratı 600 bin dolar karşılığı satmaya çalışan A.E. isimli şahsı yakaladı. Ekipler A.E ile birlikte Tevratı satın almaya çalışan S.M., H.Y., ve O.K.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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