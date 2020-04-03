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Bursa'da 20 yaş altı gençlerin toplu ulaşım kartları iptal edildi

İHA

Bursa'da 20 yaş altı gençlerin toplu ulaşım kartları iptal edildi

Bursa'da Büyükşehir Belediyesinin kuruluşu olan BURULAŞ 20 yaş altı gençlerin toplu ulaşım kartlarının iptal edildiğini duyurdu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlarda olduğu gibi 20 yaş altı gençlerin de sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından harekete geçen Büyükşehir Belediyesi 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkmasının önüne geçebilmek için toplu ulaşım kartlarının iptal edilmesine karar verdi. Büyükşehir Belediyesi kuruluşu BURULAŞ tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kovid19 salgını tedbirleri gereği 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağını içeren Cumhurbaşkanlığı kararına istinaden 20 yaş altındaki tüm yolcularımızın abonman kartları geçici süreyle kullanıma kapatılmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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