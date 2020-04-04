Bursa'ya girişler kısıtlandı

Korona virüsü tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak girişleri kısıtlanmasının ardından İstanbulBursa yolunda da polis araçları tek tek kontrol etti.

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüsü salgınına karşı her geçen gün tedbirler arttırılıyor. Akşam saatlerinde Cumhur Başkanı Recep Tayip Erdoğan'ın açıkladığı kararının ardından 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı ticari olmayan sivil araçların girişleri kısıtlandı. BursaYalova sırında bulunan Orhangazi ilçesinde polis ekipleri tek tek araçları durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu uygulamada sürücülerin tek tek ateşleri ölçüldü. Ticari ve mazereti olan sürücülere geçiş hakkı tanınırken, mazereti olmayan sürücülerde uyarılarak geri çevrildi. Uygulamanın devam edeceği öğrenildi.

Ayrıca, BursaAnkara karayolu ve Bursaİzmir karayolunda da benzer uygulamalar yapılıyor.

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