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Marmarabirlik'ten 100 milyon TL ödeme

İHA

Marmarabirlik'ten 100 milyon TL ödeme

2020 yılının ilk üç ayında tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşan Marmarabirlik, 30 Nisanda yapacağı ödemeleri erkene aldı. Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Marmarabirlik bugüne kadar olduğu gibi bu zor dönemde de üreticilerimizin yanında olmuştur” dedi.
2019/2020 ürün alım kampanyasında 43 bin 500 ton ürün alan Marmarabirlik’te üreticiler, normalde bu ayın sonunda yapılacak olan ürün bedeli ödemelerini 10 Nisan Cuma günü akşamı saat 18.00’den itibaren banka hesaplarından çekebilecekler. Ortaklara ödeme plânı dâhilinde kalan ürün bedeli alacaklarının tamamı, ayrıca ürün alım planı dışında kota fazlası olarak alınan ürün bedellerinin yarısı olmak üzere toplam 100 milyon TL’lik ödeme yapılacak. Kota fazlası ürün bedellerinin kalanı ve kilo başına verilecek olan destekler ise ileri bir tarihte ödenecektir.
Nisan sonunda yapılması planlanan ödemelerin öne alınmasında en büyük unsurun ihracatta yaşanan artış olduğuna dikkat çeken Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “56 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen yurtdışı bayiler toplantısından sonra lojistik olarak sıkıntılar yaşanabileceği ve sınırların kapanabileceği ihtimâli öngörülerek, iyi bir organizasyonla başarılı bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Ocak, şubat, mart aylarında yapılan ihracata ilave olarak, 1250 ton sipariş alınmış ve Marmarabirlik tarihinde ilk üç ayda en yüksek ihracat rakamına ulaşılmıştır” diye ifade etti.
2020 yılında 8,500 ton ihracat hedeflerinin olduğunu belirten Asa, “Bu yılın ocak, şubat ve mart aylarında sipariş alınan, sevkıyat yapılan ve yapılacak olanlarla birlikte 3000 ton ihracat ile 2020 yılı hedefinin yüzde 35’i gerçekleşmiş olacaktır. İhracat rakamlarımız bu miktarlarda olmasaydı ödemelerin erkene alınması mümkün değildi. Yönetim kurulum ve 30 bin faal ortağımız adına yurtdışı bayilerimize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen korona salgını sebebiyle Marmarabirlik’in yurtiçi satışlarında durgunluk yaşandığını, bu durunun geçici olduğunu belirten Asa, “Yaşanan virüs salgını sebebiyle tüketicimizin önceliği, temizlik ve hijyen ürünleri başta olmak üzere un, şeker, yağ bakliyat ve temel gıdalar olmuştu. Bayilerimiz ile yaptığımız görüşmelerde yurt içinde de satış artışının yaşanacağını ve bundan sonra tüketicilerimizin yapacağı alışverişlerde zeytin ve benzeri ürünlere daha fazla talep olacağını tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.
“Marmarabirlik ürünleri böyle bir dönemde tercih sebebi olmalıdır” diyen Hidamet Asa, “Bütün ürünlerimiz pastörize edilmekte ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde üretilmektedir. Biz tüketicimizin sağlığını düşünüyoruz. Onlar da böyle bir dönemde ambalajlı ürünleri tercih etsinler.
Daha önce kamuoyuna yaptığımız açıklama ile bu zor dönemde Marmarabirlik ürünlerine zam yapmama kararı almıştık. Ayrıca tüketicilerimize emarmarabirlik.com’dan ‘siz isteyin biz gönderelim’ kampanyası başlattık. Yapacakları alış verişlerde yüzde 10’luk indirim imkanı sağlanmış olup, en az 50 TL ve üzeri alış verişlerde kargo bedeli alınmayacaktır.”
“En üst seviyede tedbirlerle, kontrollü bir şekilde, asgarî çalışanla üretmeye devam etmekteyiz” diyen Hidamet Asa üretici ortaklara da şu mesajı verdi:
“Marmarabirlik büyük bir kurumdur. Yapılan bütün iş ve işlemler plan dâhilinde yapılmaktadır. Ürün bedeli ödemelerinde kurduğumuz sistem; önce ürünü alıp olgunlaştırıyoruz, satıyoruz ve satışlardan elde edilen gelirle de ürün bedellerini kredi kullanmadan ödüyoruz. Satışlardan dönüş ne kadar erken olursa ona göre ürün bedelleri erken ödeniyor. Bunun dışında başka bir sistem yoktur. Sistem dışına çıkılması durumunda kurum kurum olmaktan çıkar” ifadelerini kullandı.
Korona virüs nedeniyle ürün bedeli alacak ortaklara uyarılarda bulanan Hidamet Asa, “Marmarabirlik ailesi olarak dünyada ve ülkemizde yayılan korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere harfiyen uymalıyız” dedi.
Asa sözlerini şöyle tamamladı: “10 Nisan saat 18.00’den itibaren Ziraat Bankası kanalı ile yapacağımız ürün bedelleri ödemelerinde ortaklarımızın çok dikkatli ve tedbirli davranmaları gerekir. Paralarını almak için banka şubesine gitmek yerine ATM’leri kullanmalıdır. Sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı ortaklarımız ise yakın çevrelerinden, kolluk güçlerinden, sosyal destek gruplarından ve belediyelerin ilgili birimlerinden yardım talep edebilirler. Banka şubelerinden ürün bedellerini alacak ortaklarımız ise sosyal mesafe kuralına dikkat etsinler ve maskelerini taksınlar. Önce sağlık. Üreticilerimiz lütfen bu konulara hassasiyet göstersinler.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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