Bursa'da kente giriş ve çıkış noktalarının kontrolleri sürüyor



Yavuz YILMAZ/BURSA, (DHA)KORONAVİRÜS salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında gece yarısından sonra araç giriş ve çıkışlarına kapatılan Bursa'da güvenlik güçleri, şehrin giriş ve çıkışlarında denetimlerini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 30 büyükşehir ile Zonguldak'a gece yarısından sonra giriş ve çıkış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı genelgesi valiliklere gönderildi. Giriş çıkışların yasaklandığı büyükşehirlerden biri olan Bursa'da da İnegöl, Orhangazi, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde polis ve jandarma noktasında denetimler gece yarısı itibariyle başladı. Şehre farklı noktalardan giriş yapan araçlar, pilot bölgelerde yer alan uygulama noktalarında kontrol altına alındı.

Bursa'yı Bilecik, Eskişehir, Ankara, Antalya, İstanbul'a bağlayan Bursa-Ankara karayolu üzerinde de uygulama yapan Emniyet ve Jandarma ekipleri, yaptıkları uygulamalarda şehir dışından gelen ve izni olmayan araçların girişine ve izinsiz araç çıkışlarına izin vermedi.

Ayrıca kente gelenlere genelge hakkında bilgi verilip, uyarılarda bulunuldu. Sağlık ekipleri de araçlardaki vatandaşların ateşlerini ölçtü.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Yavuz YILMAZ

2020-04-04 13:36:28



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