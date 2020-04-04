Liseli öğrencilerden maske üretimi

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde lise öğrencileri maske imâl ediyor.

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde bütün Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinin üretim kapasitesi harekete geçirilerek, temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinin yanı sıra maske ve yüz koruyucu siper için de seri üretime başlandı. Mustafakemalpaşa Nilüfer Hatun Mesleki Teknik Lisesi maske üretimi yapıyor. İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Efe ve Şube Müdürü Hakan Yastıkçıoğlu, üretim yapan öğrencileri ziyaret ederek, “İçinden geçtiğimiz bu zorlu günlerde korona salgınını önlemeye destek veriyorsunuz. Hepinizi tebrik ediyorum” dedi.

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