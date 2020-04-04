Alışverişe çıkan vatandaşa maskeler Osmangazi’den

Toplu alanlarda maske takılması mecburiyeti getirilmesinin ardından Osmangazi Belediyesi pazar yerlerinde vatandaşlara maske dağıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında pazar yerleri, marketler ve toplu ulaşım araçları gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu alanlarda maske takılmasının mecburi hâle getirildiğini açıkladı. Bu kararın ardından Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçenin muhtelif noktalarında kurulan pazar yerlerinde vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı. Pazar yerine girişte vatandaşlara maskeleri veren ekipler, ayrıca vatandaşlara koronavirüse karşı alınan kararları hatırlattı. Pazarcı esnafına da maske ve eldiven dağıtan zabıta ekipleri, tezgâhlar arasındaki mesafeye de dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulundu. Zabıta ekiplerinin bu uygulaması karşısında esnaf ve vatandaşların memnun olduğu gözlendi.

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