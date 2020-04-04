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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bursa Valiliği'nden yeni virüs tedbirleri

İHA

Bursa Valisi Yakup Canbolat başkanlığında gerçekleştirilen İl Pandemi Kurulu toplantısında alınan tedbirler açıklandı.

Bursa Valiliği'nden yeni virüs tedbirleri

Bursa Valisi Yakup Canbolat başkanlığında gerçekleştirilen İl Pandemi Kurulu toplantısında alınan tedbirler açıklandı.
Vali Yakup Canbolat başkanlığındaki İl Pandemi Kurulu toplantısı, Çarşamba'daki valilik binasında gerçekleştirildi. Başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş olmak üzere toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Hakan Saraç, İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkçı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Yılmaz, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ömer Kızılaslan, Bursa Kızılay Şube Başkanı Davut Gürkan, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, İl AFAD Müdürü Yalçın Mumcu, İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül ve Ask. Vet. Ok. ve Eğit. Mrk. Kom. ve Garnizon Komutanı Tank Albay Sacit Sabuncu ile kurum yetkilileri katıldı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 04.04.2020 tarih ve 24 sayılı kararı ile alınan kararlar şöyle sıralandı:
"Şehirlerarası seyahate dair başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar, görevli olduklarına dair belge veya kimlikle giriş ve çıkış yapabilecekler. Hükmüne özel sektörde görev yapan sağlık çalışanlar ise kamu görevi yaptığına dair kolluk kuvvetlerine bilgi verilmesi gerekiyor. Tedavi için iller arası seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, doktor kararı ile sevk edilenler, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirler arası yolculuk yapabilmesi için seyahat izin belgesini kaymakamlıktan alması gerekmektedir. Mevsimlik tarım işçilerinin 20 yaş altı çocukları ikamet ettikleri yer ile çalıştıkları yer arasında aileleriyle beraber seyahat etmeleri durumunda sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaktır. Koronavirüs dışında vefat eden vatandaşların cenazelerinin cenaze aracı veya ambulans ile memleketlerine götürmelerine izin verilirken, birinci derece akrabalara verilecek izinle maksimum 4 kişi refakat edebilecektir. Bursa girişçıkışları sınırlandırılan ilimize ticari sözleşme imzalamak gibi ticarî faaliyetin devamı niteliğindeki giriş çıkışlara izin verilecektir. Bedelli askerlik görevi gereği başka illerde bulunan kişilerin terhis olması durumunda, ilimizdeki birinci derece akrabalarınca alınması için maksimum 2 kişiyi geçmeyecek ve en kısa sürede ilimize dönmesi kaydıyla kaymakamlıktan alınacak belgeyle seyahat etmelerine izin verilecektir. Gemlik ilçesindeki tatil beldelerinde bulunup ikameti il dışında olan vatandaşların ikinci bir emre kadar mevcut yerlerinden ayrılmalarının ve ilçe dışına çıkışlarının engellenmesine karar verilmiştir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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