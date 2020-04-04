İnegöl'de sokağa çıkma yasağına uymayan gençlere cezai işlem

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İnegöl'de sokağa çıkma yasağına uymayan gençlere cezai işlem

İHA

İnegöl'de sokağa çıkma yasağına uymayan gençlere cezai işlem

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayan gence para cezası uygulandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bugün saat 15.30 sıralarında Jandarma sorumluluk sahası BursaAnkara Karayolu Sulhiye ayrımı mevkinde önleyici kolluk ekipleri yaptıkları denetimlerde Y.E.Ç. isimli şahsın kimlik kontrolünde şahsın yirmi yaşında olduğu tespit etti. Ekipler şahsın sokağa çıkma genelgesine aykırı hareket ettiği anlaşılması üzerine, Y.E.Ç.'ye 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.Maddesi gereğince 392 TL idari para ceza kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yenişehir İmam Hatip Lisesi proje okulu ilân edildi
YEREL HABERLER Yenişehir İmam Hatip Lisesi proje okulu ilân edildi
Bursa Valiliği, koronavirüs salgını kapsamındaki yeni önlemlerini açıkladı
YEREL HABERLER Bursa Valiliği, koronavirüs salgını kapsamındaki yeni ...
Bursa Valiliği'nden yeni virüs tedbirleri
YEREL HABERLER Bursa Valiliği'nden yeni virüs tedbirleri
Dündar’dan yardım için önemli çağrı
YEREL HABERLER Dündar’dan yardım için önemli çağrı
Nilüfer’de ücretsiz maske dağıtımı
YEREL HABERLER Nilüfer’de ücretsiz maske dağıtımı
(Görüntülü) Coğrafi konumu nedeniyle Yalova'da da giriş- çıkış yasağı uygulanıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Coğrafi konumu nedeniyle Yalova'da da ...
Bursa emniyeti sokak sokak vatandaşlara para dağıttı Sen evde kal, maaşını bekçiler evine getirsin
YEREL HABERLER Bursa emniyeti sokak sokak vatandaşlara para ...
Kızılay’ın merhamet eli bütün şehri kucaklıyor
YEREL HABERLER Kızılay’ın merhamet eli bütün şehri kucaklıyor
(Görüntülü) KORONAVİRÜSÜ YENDİ, YAŞADIKLARINI ANLATTI(YENİDEN)
YEREL HABERLER (Görüntülü) KORONAVİRÜSÜ YENDİ, YAŞADIKLARINI ...
İş adamlarından sağlıkçılara kolonya desteği
YEREL HABERLER İş adamlarından sağlıkçılara kolonya desteği
(Görüntülü) Bursa'da kente giriş ve çıkış noktalarının kontrolleri sürüyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bursa'da kente giriş ve çıkış ...
Alışverişe çıkan vatandaşa maskeler Osmangazi’den
YEREL HABERLER Alışverişe çıkan vatandaşa maskeler Osmangazi’den
İş adamlarına video konferanslı "Kısa Çalışma Ödeneği" bilgilendirmesi
YEREL HABERLER İş adamlarına video konferanslı "Kısa Çalışma ...
(Görüntülü) Koronavirüse karşı 400 polis aracını dezenfekte ettiler
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüse karşı 400 polis aracını ...
Covid-19 danışma hattı vatandaşların sorularını cevaplıyor
YEREL HABERLER Covid-19 danışma hattı vatandaşların sorularını ...
Yasak sonrası Bursa-İzmir yolu boşaldı Mustafakemalpaşa’da araç yoğunluğu azaldı
YEREL HABERLER Yasak sonrası Bursa-İzmir yolu ...
AK Parti Nilüfer, İnegöl ve Kestel ilçe başkanları görevlerini devretti
YEREL HABERLER AK Parti Nilüfer, İnegöl ve Kestel ilçe başkanları ...
Kızılay vatandaşın yanında
YEREL HABERLER Kızılay vatandaşın yanında
Liseli öğrencilerden maske üretimi
YEREL HABERLER Liseli öğrencilerden maske üretimi
Koku ve tat duyusunu kaybedenler dikkat
YEREL HABERLER Koku ve tat duyusunu kaybedenler dikkat
Bursa'da kente giriş ve çıkış noktalarının kontrolleri sürüyor
YEREL HABERLER Bursa'da kente giriş ve çıkış noktalarının ...
Koronavirüse karşı 400 polis aracını dezenfekte ettiler
YEREL HABERLER Koronavirüse karşı 400 polis aracını dezenfekte ...
Marmarabirlik'ten 100 milyon TL ödeme
YEREL HABERLER Marmarabirlik'ten 100 milyon TL ödeme
(Görüntülü) Ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza, kamerada
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ambulans ile hafif ticari aracın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X