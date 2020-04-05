Yıkımı insanlar yerine güvercinler izledi Bursa Müftülüğünün 45 yıllık binası yıkıldı Korona salgını sebebiyle her gün yüz binlerce insanın kullandığı Şehreküstü Meydanı boşalırken, yıkımı sadece güvercinler izledi

Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bulunan eski müftülük binası yıkıldı. Bursa'nın en hareketli noktası olan meydanda korona virüs salgını sebebiyle sadece güvercinlerin olması dikkati çekti.

Bursa Müftülüğünün Yalova yolunda yapılan yeni binasına taşınmasıyla boşaltılan Şehreküstü'deki eski binanın yıkımına başlandı. Normal zamanlarda Bursa'nın en hareketli noktası olan meydan, korona virüs salgını sebebiyle boşalırken, ortalıkta sadece yem arayan güvercinlerin olması dikkati çekti. İş makineleri, dünyayı kasıp kavuran salgına rağmen yıkımı gerçekleştirdi. İş makinelerinin çalışmasını insanların yerine güvercinler izledi.

Müftülük binasının yıkıldığı alan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın genişletilmesinde kullanılacak. Bursa Müftülüğüne 45 yıl hizmet veren bina 2 yıl önce boşaltılmış, müftülük yeni binasına taşınmıştı. Boşaltılan bina kısa sürede yıkıldı. Bursalılar binanın bulunduğu yerin meydana katılmasıyla daha geniş alanda dinlenme imkanı bulacak.

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