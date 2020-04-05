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Otomotiv ihracatı martta 2,1 milyar dolar oldu

İHA

Türkiye otomotiv sektörü ihracatı, korona virüs salgınının etkisiyle mart ayında yüzde 28,5 düşüşle 2,1 milyar dolar oldu. Yılın ilk çeyreğinde ise endüstri ihracatı yüzde 10 azalıp 7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Otomotiv ihracatı martta 2,1 milyar dolar oldu

Türkiye otomotiv sektörü ihracatı, korona virüs salgınının etkisiyle mart ayında yüzde 28,5 düşüşle 2,1 milyar dolar oldu. Yılın ilk çeyreğinde ise endüstri ihracatı yüzde 10 azalıp 7 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Geçen ay tüm ana ürün gruplarında çift haneli düşüş olurken, AB ülkelerine ihracatta ise yüzde 31 düşüş yaşandı. Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık gibi en büyük ülke pazarlarına ihracat düşerken, Slovenya’ya yüzde 14, Mısır’a yüzde 51 artış yaşandı. Türkiye ihracatında 14 yıldır üst üste lider sektör olan otomotiv endüstrisi, başlıca pazarı olan Avrupa Birliği ülkelerinde etkili olan Covid19 salgını sebebiyle mart ayı ihracatında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,5 düşüş yaşadı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, sektör ihracatı geçen ay 2,1 milyar dolar oldu. Türkiye’nin toplam ihracatında yine ilk sırada yer alan endüstrinin payı ise yüzde 15,4 oldu. Mart ayında tüm ana ürün gruplarında çift haneli düşüş olurken, AB ülkelerine ihracatta ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31 düşüş yaşandı.
Otomotiv endüstrisinin 2020 yılının OcakMart dönemini kapsayan ilk çeyreğinde ise ihracatı yüzde 10 düşerek 7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Mart ayında ürün grupları bazında binek otomobil ihracatı yüzde 33 azalarak 789 milyon dolar oldu. Tedarik Endüstrisi ihracatı yüzde 19 azalarak 770 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 35 azalarak 301 milyon dolar ve OtobüsMinibüsMidibüs ihracatı yüzde 44 azalarak 103 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Korona Avrupa ihracatını da vurdu
Tedarik Endüstrisinde en büyük pazar olan Almanya’ya ihracatta yüzde 22 azalma görülürken, Fransa’ya yüzde 42, Birleşik Krallık’a yüzde 28 ve İtalya’ya yüzde 34 düşüş yaşandı. Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 49, İtalya’ya yüzde 75, İsrail’e yüzde 47, Almanya’ya yüzde 32, Polonya’ya yüzde 24 düşüş yaşanırken, Belçika’ya yüzde 24, Mısır’a yüzde 118, ABD’ye yüzde 33 artış kaydedildi. Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda İtalya’ya yüzde 50, Almanya’ya yüzde 14, Birleşik Krallık’a yüzde 49, Fransa’ya yüzde 59, ABD’ye yüzde 54 ihracat düşüşü, Slovenya’ya ise yüzde 50 artış yaşandı.

AB’ye ihracat yüzde 31 düştü
Geçen ay ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yüzde 31 düşüşle 1 milyar 518 milyon dolar oldu. AB ülkeleri, endüstri ihracatından yüzde 73,6 pay aldı. Yılın üçüncü ayında Ortadoğu ülkelerine yüzde 37, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine yüzde 18 düşüş yaşandı.

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