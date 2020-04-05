İznik’te trafik kazası: 1 ölü

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Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Kaza, Derbent köyü civarında meydana geldi. 16 H 6533 plakalı otomobilin sürücüsü İhsan Balık (30), Yenişehir istikametinden İznik'e seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Kazada sürücü Balık, otomobilden fırlayarak yola savruldu. Genç sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı otomobilde bulunan M.G. (23) ise yaralandı. 112 ekiplerinin müdahale ettiği yaralı İznik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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