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Bursa'da trafik kazası: 2 yaralı

İHA

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bursa'da trafik kazası: 2 yaralı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam Barış Mahallesi Recep Yazıcıoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Ana yola çıkan Gencer B. idaresindeki 16 ADJ 942 plakalı araç, Murat B'nin kullandığı 16 D 6007 plakalı dolmuş ile çarpıştı. Kazada 16 ADJ 942 plakalı araçtaki bir kadın ile dolmuştaki bebek yaralandı. İki yaralı kaldırıldıkları Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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