Bursa iş dünyasından 'istihdamı koruyalım' çağrısı

Bursa iş dünyası, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sürecinde Türkiye’deki tüm iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının istihdamın korunmasına yönelik çağrısına tam destek verdiğini açıkladı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) öncülüğünde Bursa’da faaliyet gösteren 80’den fazla iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi, korona virüs sürecinde ‘istihdamı koruyalım’ çağrısında bulundu. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay tarafından yapılan ortak açıklamada, yakın tarihin en büyük salgını olarak tanımlanan korona virüsün tüm dünyada on binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açarken, küresel ekonomide de ağır tahribatlar oluşturduğu ifade edildi. Açıklamada, korona virüse karşı alınan tedbirlere uyulmasının çalışanların, firmaların, üretim ve hizmet kapasitesiyle istihdamın korunmasının önemi vurgulandı.

Bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş olan salgının her geçen gün derinleştiğini ve bütün devletler için ortak bir krizin yaşanmasına sebep olduğunu belirtilen Burkay, "Virüsün yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirlerle milyonlarca insanın karantinada olduğu bir süreçte gelecek planları yerini tedirgin bir bekleyişe bırakmıştır. Son yıllarda yaşadığı zorluklardan güçlenerek çıkmayı başaran Türkiye de korona virüs salgınına karşı topyekün mücadele vermektedir. Bu süreçte başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere; güvenlik güçlerimize, hizmet sektöründeki tüm çalışanlarımıza, girişimcilerimize ve işverenlerimize fedakarlıklarından ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Burkay, "Bu dönemde temel önceliğimiz 'sağlıklı ekonominin yolu sağlıklı toplumdan geçer' anlayışıyla gerekli tedbirleri almak, çalışanlarımızı ve firmalarımızı virüsten korumaktır. İçinde bulunduğumuz çetin şartları; ancak milli birliğimizi koruyarak ve dayanışma içinde hareket ederek aşabiliriz. Üretim ve hizmet kapasitemizi muhafaza ederek, istihdamımızı korumak da daha güçlü bir gelecek için her birimizin taşıması gereken ortak bir sorumluluktur. Hükümetimiz, bu olağanüstü dönemde gerek uyguladığı sağlık stratejileri gerekse de çalışma hayatının tüm aktörlerini ilgilendiren destek paketleriyle dünyaya örnek bir yaklaşım sergilemektedir. Bu kapsamda istihdamı korumak adına uygulanan ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ şartları da önemli oranda iyileştirildi. Başvuru için gereken belge sayısı düşürüldü. Ülke ekonomimizin lokomotif kenti Bursa’da bizler de iş dünyası temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte tüm firmalarımıza çağrıda bulunuyoruz. Çalışanını işten çıkarma, istihdamını koru, ihtiyacın olan kaynak kısa çalışma ödeneğindedir. Faaliyetlerini durduran veya azaltan firmalarımız, 3 ay süreyle çalışanlarının maaşlarını buradan karşılayabilir. Tüm firmalarımızı bu imkandan faydalanmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

80’den fazla iş dünyası temsilcisi ve STK’nın ortak açıklamasında ayrıca, “İş dünyamız, her zor dönemde olduğu gibi bugün de elini taşın altına koyarak, milletimizin refahı ve ülkemizin geleceği için mücadele edecektir. Elele omuz omuza vererek bu krizi de aşacağımıza ve hedeflerimize yeniden odaklanacağımıza yürekten inanıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.