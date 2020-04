Kestane şekeri bağışıklığı güçlendiriyor

İnsan sağlığına faydaları yapılan araştırmalar ile tescillenen kestane, şeker formları ile de etkili bir gıda maddesi. Her gün 3 tane kestane şekeri yiyerek özellikle koronavirüs (Covid19) salgınına karşı vücut direncini artırıp bağışıklık sistemini güçlendirmek mümkün.

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid19) salgına karşı vücut direncini arttırmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek büyük önem taşıyor. Uzmanlar vücut direncini arttırmak için özellikle doğal ortamda yetişen gıda maddeleri ve bunlardan üretilen yiyecekler ile beslenmekte büyük fayda görüyorlar. Eski çağlardan beri sofraları süsleyen kestane, tamamen tabiî ortamda yetişiyor. Vücut direncini artıran, bağışıklık sistemini güçlendiren kestane, ölçülü tüketilmesi şartu ile şeker olarak da sağlık açısından yararlı, aynı zamanda çok lezzetli bir ürün.

“Kardelen” kestane şekerlerinin üreticisi İlka Şekerleme’nin Kalite Kontrol ve ARGE yöneticisi Ebru Aygün, son günlerde vücut direncini arttırmak isteyenlerin kestane şekerine yoğun talep gösterdiklerini söyledi. Online satış mağazalarına gelen taleplerin arttığına vurgu yapan Ebru Aygün, korona virüsü (Covid19) salgını sonrasında bağışıklık sistemini güçlü tutmak isteyenlerin, sağlık açısından yararı tescillenen gıdalara yöneldiklerini, kestane şekerinin de ölçülü tüketilmesi koşulu ile bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve vücut direncini artırdığını ifade etti.

Ebru Aygün, yapılan araştırmalarda kestanenin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerinin uzmanlarca ortaya çıkarıldığını anlattı. Kestanenin diğer sert kabuklu meyvelerin aksine vitamin ve mineral açısından çok zengin olduğunu, yağ oranı düşük olduğu için, iyi kalitede sindirilebilen liflere sahip olduğunu, ayrıca B1, B2 ve C vitaminlerini de bol miktarda içerdiğini belitti. Ebru Aygün şu bilgileri verdi:

“Güçlü bir antioksidan olan kestane, içerdiği flavanoidler sâyesinde vücutta dolaşan zararlı serbest radikallere kalkan görevi üsteniyor. Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek adeta doping etkisi yapıyor.Kestane; demir, kalsiyum, magnezyum, mangan, fosfor ve çinko gibi mineraller bakımından da zengin olup, çok iyi bir potasyum kaynağıdır. Her şeyde olduğu gibi kestane şekeri tüketiminde de ölçü önemlidir. Günde 3 tane kestane şekeri yiyerek vücudunuzu hastalıklara karşı daha güçlü hâle getirebilirsiniz. Diyabet hastalarının kestane şekerini dikkatli tüketmelerinde fayda var.”

İlka Şekerlemenin Bursa’daki modern tesisinde hijyen ve sanitasyon kurallarına uyularak üretilen Kardelen marka kestane şekerinin doğal şeker ile tatlandırıldığını, çikolatalı ürünlerde de gerçek kakao kullandıklarını söyleyen Ebru Aygün, sağlıklı üretimin öncelikleri olduğunu ve bu üretimlerini aldıkları sektörde ilk kez ISO 22000 ve kısa süre önce de FSSC22000 belgelerini alarak tescillendiklerini söyledi.

